Мосгорсуд оставил в СИЗО гражданина Израиля Шмерца по делу о крупном мошенничестве

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Московский городской суд оставил в СИЗО гражданина Израиля Реваза Шмерца, которому предъявили обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Игорь Зубер.

По его словам, Мосгорсуд "проигнорировал многочисленные поручительства за Шмерца общественных и религиозных деятелей, двух депутатов Госдумы, а также коллективное обращение граждан". "Кроме того, в ходе заседания защита приобщила к делу ходатайство главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта об изменении нашему подзащитному меры пресечения на более мягкую, а также ходатайство о личном поручительстве главного раввина Волгограда Иоффе Залмана Борисовича", - отметил защитник. При этом он напомнил, что ранее свои поручительства дали и другие религиозные деятели, в том числе главный раввин России Адольф Шаевич. Защита обвиняемого на заседании просила изменить меру пресечения на залог, домашний арест или запрет определенных действий

"Супруга Шмерца обратилась к президенту России Владимиру Путину об изменении нашему подзащитному меры пресечения, так как он является отцом пятерых детей, которым необходимо внимание отца", - добавил адвокат.

Ранее сообщалось, что следователи задержали Шмерца в Москве, его арестовали. Как уточнял ТАСС источник в правоохранительных органах, показания на Шмерца дал покончивший собой в ГСУ ГУ МВД по Москве обвиняемый в мошенничестве Валерий Кулиш. 18 октября Тверской суд Москвы еще на месяц продлил Шмерцу срок ареста

Уголовное дело по факту совершения мошенничества в особо крупном размере возбудили в 2014 году и расследуется ГСУ ГУ МВД по Москве на основании заявления родственников бизнесмена Алексея Душутина. Его объявили в международный розыск и приговорили к четырем годам заочно за хищение более 140 млн рублей у Минобороны. Но в 2020 году Интерпол удалил его из базы международного розыска.

По версии следствия, Шмерц и другие лица похитили объекты коммерческой недвижимости, принадлежащих ООО "Ворсма".

Позиция защиты

Вину обвиняемый не признает. Его адвокаты настаивают на непричастности подзащитного к мошенничеству и полагают, что он стал жертвой оговора по уголовному делу, возбужденному почти 10 лет назад и никак не связанному с его нынешней профессиональной деятельностью.

По словам адвоката, Шмерц не был знаком с другими фигурантами, которые "ради избрания меры пресечения в виде домашнего ареста" оговорили гражданина Израиля. Они познакомились в автозаке, когда их везли в суд после задержания, утверждает адвокат.