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Пожар ликвидировали на площади 400 кв. м в жилом доме под Челябинском

Никто не пострадал

ЧЕЛЯБИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 400 кв. м в жилом доме коридорного типа в городе Копейске, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МЧС России по региону.

"Около полуночи (22:00 мск) поступило сообщение о пожаре в жилом четырехэтажном доме коридорного типа в Копейске, по проспекту Победы. <...> Пожар локализован и ликвидирован на площади 400 кв. м. Пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Уточняется, что на момент прибытия первых пожарных горела кровля здания. В кратчайший срок эвакуировали жильцов: в общей сложности опасную зону покинули 103 человека, из них 22 ребенка.

На тушении работали 39 человек личного состава и 12 единиц техники.

Сотрудникам отделения дознания предстоит установить причину возникновения пожара.

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