Суд присяжных США рассмотрит дело россиянина Данченко 18 апреля

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Американский суд присяжных рассмотрит 18 апреля дело россиянина Игоря Данченко, который обвиняется в предоставлении заведомо ложных данных сотрудникам Федерального бюро расследований (ФБР) США, касавшихся утверждений о связях с Россией Дональда Трампа, ранее являвшегося американским президентом. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении федерального суда Александрии (штат Вирджиния), где пройдет процесс.

"Судопроизводство с участием присяжных назначено на 18 апреля 2022 года, 10:00 [17:00 мск]", - отмечается в документе. На процессе будет председательствовать судья Энтони Тренга.

Ранее в среду в суде Данченко в присутствии своего адвоката Кристофера Шафбуха не признал вину в предъявленном американской прокуратурой обвинении. Обе стороны запросили рассмотрение дела судом присяжных. Тренга во время заседания сообщил, что первые ходатайства по делу должны быть поданы не позднее 21 января следующего года. Слушания по ним состоятся 23 февраля. Тренга также назвал "это дело комплексным и отказал в проведении его скорого рассмотрения".

О задержании в США россиянина Данченко стало известно на прошлой неделе. Ему были предъявлены обвинения в лжесвидетельствовании по пяти пунктам в рамках расследования, проводимого спецпрокурором Джоном Даремом, который проверяет обстоятельства начала спецслужбами страны слежки за избирательным штабом Трампа. Американские следователи считают, что Данченко помогал составлять досье с заведомо ложными утверждениями о сговоре Трампа с Россией, а впоследствии скрыл от ФБР свои контакты с лицом, связанным с Демократической партией США. В частности, Данченко якобы заверял сотрудников ФБР в том, что никогда не обсуждал с этим специалистом по связям с общественностью информацию, использованную в досье на Трампа, однако на самом деле в основу этого документа легла часть сведений, напрямую полученных от этого человека.

Данченко в период предвыборной кампании Трампа весной 2016 года по предложению бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила занимался поиском доказательств якобы существовавших контактов членов избирательного штаба Трампа с Россией.