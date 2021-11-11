Суд арестовал мужчину, устроившего драку в вагоне метро в Москве

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы в среду арестовал мужчину, который напал на одного из пассажиров в московском метро. Об этом ТАСС сообщили в суде.



"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Хасыл Уулу Х., подозреваемого по ч. 1 п. а.в. ст. 213 ("Хулиганство с применением насилия в транспорте общего пользования") на срок два месяца", - сообщили агентству.



Ранее сообщалось, что пьяный житель одной из стран ближнего зарубежья устроил драку в вагоне метро Таганско-Краснопресненской линии Москвы. Конфликт произошел в поезде, следовавшем от станции "Беговая" до станции "Улица 1905 года". По данным ГУ МВД Москвы, 25-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в словесную перепалку с другим пассажиром, которая переросла в драку.



Мужчину задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от 300 до 500 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок от одного года до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок. Сотрудники полиции устанавливают всех участников конфликта.