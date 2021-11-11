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Ж/д вокзалы Киева заработали в обычном режиме

Информация о минировании не подтвердилась

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Центральный, Южный и Дарницкий вокзалы Киева возобновили работу в обычном режиме после ограничения деятельности из-за информации о минировании.

"Центральный, Южный и Дарницкий вокзалы Киева работают в штатном режиме", - сообщила "Укржелдорога" в Facebook.

Вечером в среду после получения информации о минировании столичные вокзалы проверяли взрывотехники, кинологи и правоохранители. С территории объектов эвакуировали сотрудников и пассажиров. При этом поезда курсировали по графику, а посадка пассажиров осуществлялась через близлежащие к центральному зданию переходы.

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