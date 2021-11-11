Число жертв взрыва на газопроводе в Мексике возросло до четырех

МЕХИКО, 11 ноября. /ТАСС/. Число жертв взрыва, случившегося 31 октября на газопроводе в штате Пуэбла в центральной части Мексики, увеличилось до четырех человек. Об этом сообщило в среду в Twitter региональное управление здравоохранения.

"К сожалению, умерла 43-летняя женщина с ожогами второй и третьей степени 80% поверхности тела, - говорится в записи. - Таким образом, трое [пострадавших] умерли в больницах, еще один - на месте происшествия". В больницах Пуэблы продолжают получать лечение еще семь человек, получивших ожоги и травмы при взрыве, состояние шести из них оценивается как тяжелое.

Причиной трагедии в муниципалитете Сан-Пабло-Сочимеуакан стала нелегальная врезка в газопровод. Взрыв разрушил более 64 домов и повредил еще почти 200. Ликвидация последствий чрезвычайного происшествия продолжается.

В январе 2019 года в муниципалитете Тлауэлильпан в штате Идальго на месте врезки в трубопровод с горючим прогремел взрыв. В тот момент там находились сотни людей, из которых порядка 70 погибли на месте, а еще более 60 позднее умерли в больницах от полученных ожогов и травм.