В Удмуртии потушили пожар, возникший в трех строениях на общей площади 1,1 тыс. кв. м

ТАСС, 11 ноября. Спасатели ликвидировали возгорание на территории компании, занимающейся деревообработкой в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Горело три строения на площади 1,1 тыс. кв. м, сообщается в четверг на сайте регионального ГУ МЧС.

"В 01:50 [00:50 мск] объявлена полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

Пожар на территории компании, занимающейся деревообработкой, возник в ночь на четверг. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение трех строений. Общая площадь пожара составляла 1,1 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет. В тушении пожара принимали участие 56 человек, 23 единицы техники, а также пожарный поезд.