Россиянина Жукова приговорили в США к 10 годам тюрьмы

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Россиянин Александр Жуков, признанный в США виновным в мошенничестве в интернете, приговорен к 10 годам тюремного заключения и возмещению ущерба на сумму свыше $3,8 млн. Соответствующее заявление опубликовано в среду на сайте Министерства юстиции США, выполняющего функции генеральной прокуратуры.

Вынесение приговора россиянину состоялось в среду в суде нью-йоркского района Бруклин. Судья Эрик Комити приговорил Жукова к 10 годам тюрьмы и конфискации имущества на сумму $3 827 493. Соответствующее наказание ему было вынесено по четырем пунктам обвинения, среди которых мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег.