В Хабаровском крае остались без электроснабжения из-за циклона пять поселений

ХАБАРОВСК, 11 ноября. /ТАСС/. Циклон продолжает оказывать влияние на территорию Хабаровского края. Сбои в подаче электричества из-за осадков и ветра отмечаются в пяти населенных пунктах, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Хабаровский край находится под действием циклона, сместившегося на территорию Дальнего Востока с севера Корейского полуострова. Осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, а также сильный ветер отмечаются на большей части региона.

" <...> в течение минувших суток отмечались отключения электроэнергии внутри пяти населенных пунктов в Бикинском, Комсомольском, Амурском районах. Бригадами местных электросетей нарушения оперативно устраняются", - говорится в распространенном релизе. Количество жителей поселений, лишившихся электричества, не уточняется.

Из-за непогоды для автобусов остаются закрытыми дороги Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре - поселок Озерпах и участок дороги Селихино - Николаевск-на-Амуре. Также приостановлено движение транспорта на дороге Комсомольск-на-Амуре - поселок Солнечный - поселок Горный. С утра четверга введено ограничение движения автобусов на дороге Хабаровск - Биробиджан. При этом открыли для автобусов дорогу Советская Гавань - Ванино с подъездом к поселку Монгохто.

Оперативные группы подразделений МЧС России продолжают нести дежурство на наиболее сложных участках дорог. Помощь спасателей и пожарных пока не требовалась. Всего задействовано четыре единицы техники и 20 человек личного состава. Дежурят спасатели на автомобилях высокой проходимости, оснащенных необходимым снаряжением и оборудованием для аварийно-спасательных и других неотложных работ, также они могут быть использованы как пункт обогрева для тех, кому требуется помощь.

С ночи из-за того, что циклон проходит над территорией Татарского пролива, приостановлена работа паромной переправы Ванино - Холмск. По метеусловиям отменены или перенесены некоторые местные авиарейсы. Аэропорт Хабаровска работает в штатном режиме.