Жителя Коми отправили в колонию за ложные сообщения о минировании хабаровского аэропорта

ХАБАРОВСК, 11 ноября. /ТАСС/. Суд в Хабаровске назначил срок в колонии строгого режима жителю Республики Коми за ложные сообщения об угрозе взрыва в хабаровском аэропорту. Об этом сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

С июля по октябрь прошлого года на электронную почту международного аэропорта имени Геннадия Невельского в Хабаровске регулярно поступали заведомо ложные сообщения об угрозах взрыва. После каждого звонка проводилась эвакуация пассажиров и персонала, множество раз задерживались вылеты авиарейсов, к отработке сообщений привлекались экстренные службы различных ведомств города.

"Благодаря слаженной работе оперуполномоченных уголовного розыска Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте и сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю был установлен, задержан и доставлен в Хабаровск ранее неоднократно судимый 38-летний житель Республики Коми. Рассмотрев материалы уголовного дела, Железнодорожный районный суд города Хабаровск признал 38-летнего жителя Республики Коми виновным в инкриминируемом ему деянии и приговорил его к четырем годам и 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Была доказана причастность мужчины к 18 эпизодам преступной деятельности, его признали виновным по ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

Сообщения о минировании на электронную почту аэропорта Хабаровска осужденный отправлял со своего телефона через приложение, позволяющее скрывать его реальный IP-адрес.