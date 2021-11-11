Генконсульство России в Ченнаи призвало россиян к осторожности из-за мощных ливней

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 ноября. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Ченнаи призвало россиян, находящихся в штате Тамилнад, соблюдать меры предосторожности в связи с мощными муссонными ливнями, которые обрушились в последние дни на этот южный индийский штат, вызвав затопления.

"В связи с критическим ухудшением метеоусловий в результате проливных дождей в большинстве районов штата Тамилнаду, включая г. Ченнаи, просим вас в ближайшие дни соблюдать повышенные меры предосторожности и следовать рекомендациям местных властей относительно алгоритма поведения в случае чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении Генконсульства РФ, опубликованном в четверг в Facebook.

Власти Ченнаи, столицы штата Тамилнад, объявили о чрезвычайных мерах: развернуты пункты временного размещения для пострадавших от стихии, работают дополнительные команды Национальных сил реагирования на стихийные бедствия. Из-за ливней в Тамилнаде разрушены более 500 домов, закрыты школы и колледжи. По данным телеканала NDTV, зафиксировано не менее пяти погибших.

За последний месяц в Тамилнаде было зарегистрировано превышение нормы осадков на 43%. В то время как среднее значение для этого времени года составляет 241,2 мм осадков, в штате уже выпало 346,1 мм осадков. Метеорологи предупреждают, что ливни в штате продолжатся.