Пьяная компания красноярцев напала на полицейских

КРАСНОЯРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Пьяная группа красноярцев вечером в среду напала на полицейских. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"Сотрудники ДПС МУ МВД России "Красноярское" прибыли на участок местности, расположенный вблизи дома на улице Тимошенкова города Красноярск, по поступившему вызову о противоправных действиях компании молодых людей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, нарушали общественный порядок, жгли покрышки, перекрыли своими автомобилями проезжую часть. Не реагируя на законные требования сотрудников полиции о прекращении незаконных действий, несколько человек стали оказывать активное сопротивление", - сообщили в ведомстве.

По словам представителя ведомства, компания состояла из 15 человек, сопротивление оказывали четверо, а полицейских было двое. При попытке полицейских посадить нарушителей в патрульный автомобиль 34-летний мужчина начал избивать полицейского, после чего один из сотрудников произвел несколько выстрелов в воздух, и участники конфликта были задержаны. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для здоровья"). Один из полицейских был вынужден обратиться за медицинской помощью.

По информации регионального главка МВД, один из задержанных, 29-летний водитель ВАЗ-2114, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. При этом ранее он привлекался к административной ответственности, поэтому в отношении него за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено уголовное дело (ст. 264.1 УК РФ). Также в отношении остальных задержанных составлены административные протоколы за управление автомобилем без водительского удостоверения, нарушение правил парковки, тонировку и распитие спиртного в общественном месте.