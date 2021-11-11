В Благовещенске задержали подозреваемого в стрельбе по автобусу

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Благовещенске 20-летнего мужчину, подозреваемого в стрельбе по автобусу из газобаллонного пистолета. Оружие изъято, сообщила в четверг пресс-служба управления МВД по Амурской области.

Автобус был обстрелян вечером 29 октября. В транспортном средстве находились пассажиры: при выстреле раздался хлопок, разбилось боковое стекло, обошлось без пострадавших. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

"Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Амурской области задержали 20-летнего жителя Благовещенска, подозреваемого в стрельбе по пассажирскому автобусу №24. У злоумышленника обнаружен и изъят газобаллонный пистолет, из которого, предположительно, был сделан выстрел. В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.

Задержанным оказался несудимый работник строительной организации. При допросе он пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и выстрелил в сторону дороги без определенной цели.