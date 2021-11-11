Рейс из Новосибирска в Египет задержали на 14 часов из-за неисправности самолета

НОВОСИБИРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Россия" из Новосибирска в Шарм-эш-Шейх задержали на 14 часов из-за неисправности самолета. Вылета ожидают 449 пассажиров, в том числе 64 ребенка, сообщили ТАСС в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Рейс 5893 авиакомпании "Россия" по маршруту Новосибирск - Шарм-эш-Шейх, 449 пассажиров (64 ребенка). Вылет по плану - 21:40 (17:40 мск) 10.11.3021, [ожидается] ориентировочно - 12:00 (08:00 мск) 11.11.2021", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что задержка рейса произошла в связи с неисправностью судна, сейчас ее устраняют, планируется вылет на этом же самолете.

"50 пассажиров размещены в гостинице "Северная", остальные по своей инициативе ожидают в аэропорту, им предоставлялись напитки и питание", - пояснили в прокуратуре.