В Новокузнецке в результате ДТП с участием автобуса два человека получили травмы

КЕМЕРОВО, 11 ноября. /ТАСС/. Пассажирский автобус в Новокузнецке утром в четверг врезался в грузовой "Камаз". Медицинская помощь потребовалась двум пассажирам, сообщили ТАСС в ГИБДД Кузбасса.

"Предварительно сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель автобуса "Кавз", осуществлявший движение по заказному маршруту, двигаясь со стороны Левого берега в направлении улицы Тольятти, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и столкнулся с грузовым автомобилем "Камаз". В результате ДТП за медицинской помощью обратились два пассажира автобуса", - сказали в ГИБДД, характер полученных ими травм не уточняется.

Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства ДТП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.