Жители восьми населенных пунктов в ЕАО остаются без электроснабжения третьи сутки

ТАСС, 11 ноября. Аварийные бригады в четверг продолжают восстанавливать электроснабжение жителей восьми населенных пунктов Еврейской АО, оставшихся без света из-за циклона со вторника. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Восемь из 20 населенных пунктов области до сих пор остаются без электроснабжения. Многочисленные порывы электросети - последствия снежного циклона. Без света остаются семь населенных пунктов Ленинского района: села Чурки, Октябрьское, Калинино, Башмак, Кукелево, Нижнеленинское и станция Ленинск; и один Октябрьского: село Луговое", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в двух указанных селах электроснабжение есть частично - установлен дизельный генератор. По данным властей, в ЕАО нет перебоев с отоплением. В населенных пунктах, где отключен свет, объекты ТЭК, ЖКХ и соцобъекты подключены к резервным источникам питания.

В ремонтных работах задействовано 10 аварийных бригад энергетиков Дальневосточной распределительной сетевой компании. На помощь области прибыли их коллеги из соседних регионов - Амурской области и Хабаровского края. Восстановление линий осложняет обледенение столбов, проводов и деревьев, которое произошло в результате ледяного дождя, как ранее сообщали в энергокомпании.

Циклон вышел на территорию ЕАО в ночь на вторник. Из-за дождя, мокрого снега и ветра с порывами до 30 метров в секунду без света оставались 8,3 тыс. человек. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения 2,4 тыс. человек. Спасатели обеспечивают горячим питанием жителей сел Кукелево и Калинино. Развернуты мобильные пункты обогрева.

В четверг в регионе продолжает идти снег, температура воздуха от нуля до минус трех градусов.