Пожар уничтожил склад в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 11 ноября. /ТАСС/. Крупный пожар произошел в Улан-Удэ, сгорел мебельный склад площадью 400 кв. м. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

"Утром 11 ноября на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре в поселке Таежный Октябрьского района Улан-Удэ. К месту вызова незамедлительно были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей федеральной противопожарной службы. Через 20 минут очаг был локализован на площади 400 кв. м, еще около получаса ушло на его полную ликвидацию, пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

На момент прибытия первых подразделений складское помещение было полностью охвачено огнем. Существовала угроза перехода огня на соседнее строение. По предварительным данным, причина пожара - нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

"Огнем полностью уничтожен склад, а также автомобиль, находящийся вблизи здания", - уточнили в пресс-службе.

К тушению привлекались 19 человек личного состава, было задействовано шесть единиц техники.