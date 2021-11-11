Коммунальная авария в Челябинске оставила без отопления 23 жилых дома

ЧЕЛЯБИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Коммунальная авария произошла в четверг на теплосетях в Челябинске, в результате которой без отопления и горячей воды в двухградусный мороз остались 23 жилых дома и шесть социальных объектов, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

"АО "УСТЭК-Челябинск" производит аварийно-восстановительные работы на тепловых сетях по улице Братьев Кашириных. <…> Под ограничение теплоснабжения попали 23 жилых дома, два детских сада, три школьных и одно медицинское учреждение в районе улиц Братьев Кашириных, Чайковского и Университетской набережной", - сказано в сообщении.

В администрации города и в компании-поставщике теплоносителя не смогли уточнить число жителей, попавших под отключение теплоснабжения.

В пресс-службе "УСТЭК-Челябинск" сообщили, возобновление теплоснабжения запланировано на 20:00 (18:00 мск) 11 ноября. За период отсутствия отопления и горячего водоснабжения потребителям будет сделан перерасчет.