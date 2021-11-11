В Москве "форточник" вынес из квартиры деньги и ювелирные украшения на 3 млн рублей

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Неизвестные из сейфа в квартире на северо-западе Москвы украли ювелирные изделия и $5 тыс. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Вечером 10 ноября в полицию поступило сообщение от гендиректора одной из столичных компаний о краже из квартиры на улице Щукинской. "Полицейские, прибыв на место, установили, что по указанному адресу неизвестный через открытое окно проник в квартиру, расположенную на 13-м этаже. Взломав металлический сейф, он украл ювелирные изделия и $5 тыс, после чего скрылся", - сказали в пресс-службе.

Заявителю нанесен ущерб почти на 3 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).