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В Стамбуле задержали девять иностранцев, подозреваемых в связях с ИГ

Как было установлено, они ранее принимали участие в различных вооруженных конфликтах

АНКАРА, 11 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Турции проводят в Стамбуле операцию по задержанию лиц, причастных к деятельности экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил в четверг турецкий телеканал NTV.

По его данным, в ходе рейдов, проведенных в 11 районах города сотрудниками управления по борьбе с террором, задержаны девять иностранцев. Они, как было установлено, ранее принимали участие в различных вооруженных конфликтах и имели связи с ИГ, а также с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

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