Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на севере Красноярского края, погибших нет, сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

"Ми-8 совершил аварийную посадку. В экипаже три человека, они живы", - сказали в ведомстве.

Вертолет совершил аварийную посадку в 1-2 км от поселка Светлогорск в Туруханском районе. По предварительной информации ведомства, это заказной рейс, следовавший по маршруту Валек - Игарка.

Сообщение о посадке в ведомство поступило в 13:15 (09:15 мск). Силы МЧС не задействованы.