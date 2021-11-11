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Школьники в Адыгее получили повреждения глаз из-за нарушения работы прибора рециркуляции

Прокуратура проводит проверку

МАЙКОП, 11 ноября. /ТАСС/. Ученики одной из школ Майкопа получили повреждения глаз различной степени из-за нарушения правил эксплуатации прибора рециркуляции, проводится проверка прокуратуры. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"По поручению исполняющего обязанности прокурора Республики Адыгея Исмаила Чича прокуратура Майкопа проводит проверку по факту причинения вреда здоровью учащихся в одном из учебных заведений города в ходе образовательного процесса. Предварительно установлено, что в результате нарушения правил эксплуатации прибора рециркуляции несколько детей в классе получили повреждения органов зрения различной степени", - говорится в сообщении.

По результатам проверки будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования и дана правовая оценка действиям должностных лиц, добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

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