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В Москве в ходе семейного конфликта мужчина выстрелил через дверь в жену и сына

Пострадавшие обращались в больницу за медицинской помощью

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Семейный конфликт на юго-западе Москвы закончился стрельбой, в результате в больницу за медицинской помощью обращались женщина и ее сын. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Днем 10 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в ходе семейного конфликта в Южном Бутово мужчина, предположительно из травматического оружия, совершил несколько выстрелов в жену и сына через закрытую дверь. Они обращались за медицинской помощью в больницу, после ее оказания были отпущены", - сказал собеседник агентства. По данному факту полиция проводит проверку.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что сын совершеннолетний. Претензий у него и женщины к отцу нет. По предварительным данным, в момент инцидента все были трезвые.

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