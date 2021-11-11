Под Астраханью пограничники изъяли более 200 кг осетра

АСТРАХАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области задержали двух местных жителей с 75 экземплярами рыб осетровых пород весом около 200 кг, причиненный ущерб превысил 10 млн рублей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"В Камызякском районе Астраханской области на береговой линии реки Гандурино при перегрузке незаконно добытой рыбы осетровых видов из маломерного судна типа "Пластик" <...> в мотороллер задержаны два местных жителя. В ходе осмотра транспортного средства обнаружено 7 полипропиленовых мешков, в которых находилось 75 экземпляров осетровых общим весом около 200 кг. Ущерб, причиненный рыбным запасам, превысил 10 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что незаконно добытые водные биологические ресурсы, маломерное судно и транспортное средство были изъяты, проводится проверка.