СК возбудил уголовное дело о незаконной приватизации тепловой сети в Иркутской области

ИРКУТСК, 11 ноября. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело о превышении полномочий чиновниками администрации города Ангарска, которые допустили незаконную приватизацию тепловой сети. Об этом в четверг сообщила пресс-служба СК России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). По версии следствия, с 2010 года должностные лица администрации муниципального образования город Ангарск после возведения объекта теплоснабжения - тепловой сети, предназначенной для теплоснабжения многоквартирных домов в 251 квартале Ангарска, - не приняли необходимых обеспечительных мер для принятия объекта в муниципальную собственность", - говорится в сообщении.

Чиновники в 2017 году необоснованно выдали индивидуальному предпринимателю разрешение на ввод в эксплуатацию участка тепловой сети. На этом основании в 2020 году он зарегистрировал право собственности. "Данные действия существенно нарушили права жителей многоквартирных домов в 251-м квартале Ангарска, ограничив их возможности получения необходимой тепловой энергии, а также повлекли причинение значительного ущерба бюджету Ангарского городского округа", - сообщила пресс-служба СК.

Следователи совместно с сотрудниками управления ФСБ по региону провели обыски в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарска. В октябре был задержан и арестован председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарска. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, с 2015 по 2016 год сотрудники комитета реализовывали преступную схему, которая предполагала незаконный переход права собственности муниципального имущества в интересах третьих лиц. Установлено, что председатель комитета был осведомлен об этой схеме. Он не предпринял никаких действий, чтобы пресечь преступления, а вступил в сговор с правонарушителями и содействовал мошенничеству.