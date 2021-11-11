Врачи рассказали о состоянии попавшей в ДТП актрисы Елены Сафоновой

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Состояние актрисы Елены Сафоновой, которая накануне попала в ДТП в Москве, оценивается как средней тяжести. Об этом сообщили ТАСС в НИИ имени Склифосовского.

"(Состояние) средней тяжести", - сказали в медучреждении.

ДТП с участием трех автомобилей произошло в среду на проспекте Мира. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в одной из машин находилась актриса Елена Сафонова.

Заслуженная артистка РФ Елена Сафонова известна по ролям в фильмах "Возвращение Баттерфляй", "Зимняя вишня", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается", "Где находится нофелет?" и других.