У наркодилеров в Волгоградской области изъяли 170 кг марихуаны

ВОЛГОГРАД, 11 ноября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области обнаружили и изъяли 374 связки растений, содержащих наркотическое средство каннабис (марихуана), общая масса изъятых наркотических средств составила 170 кг, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

"Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области во взаимодействии с представителями ГУ МВД России по региону и Росгвардии в ходе оперативно-разыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ выявлена противоправная деятельность жителей Волгоградской области, специализирующихся на культивировании растений, содержащих наркотические средства, и последующей их переработке с целью сбыта", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы УФСБ России по региону, злоумышленники культивировали коноплю с высоким содержанием психоактивных компонентов в частном доме в Иловлинском районе. Растение они использовали для изготовления наркотиков.

"В ходе осмотра места происшествия на территории дома и хозяйственных построек обнаружено и изъято 374 связки растений, содержащих наркотическое средство каннабис (марихуана). Проведенной экспертизой установлено, что общая масса изъятых наркотических средств составила 170 кг", - добавили в ведомстве.

Следственным отделом УФСБ в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Проводится комплекс следственных действий и дополнительных оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступления.