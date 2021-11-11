СК возбудил уголовное дело после возгорания машины с ребенком на парковке в Коми

ТАСС, 11 ноября. Следователи возбудили уголовное дело после того, как на парковке в городе Печоры в Коми загорелась машина с двухлетним ребенком в салоне, которого оставил отец. Об этом сообщили в республиканском следственном управлении СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Коми принято к производству уголовное дело по факту происшествия с ребенком в автомобиле, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 24-летний мужчина оставил на парковке машину, в которой находился его спящий двухлетний сын, а сам пошел в столовую. Пока отец отсутствовал в салоне машины замкнуло электропроводку и она загорелась. Мальчик получил отравление угарным газом и ожоги.

Ранее в региональном Минздраве ТАСС сообщили, что в больницу в Печорах доставили ребенка в тяжелом состоянии после пожара в машине. В пресс-службе регионального главка МЧС ТАСС сообщали, что инцидент произошел 9 ноября на парковке на улице Булгаковой, где загорелся автомобиль Toyota Corolla.