На экс-чиновника из Ингушетии завели уголовное дело об угрозе убийством

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по статье об угрозе убийством в отношении экс-зампреда правительства Ингушетии Багаудина Цолоева, который устроил дебош в НИИ глазных болезней в Москве.

"В ходе конфликта в НИИ глазных болезней неизвестный ворвался в кабинет главного врача, устроил скандал и угрожал врачу, что убьет его, держа в руке металлическую дверную ручку. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью")", - рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

По информации СМИ, виновником конфликта был экс-зампредседателя правительства Ингушетии Багаудин Цолоев, который в ходе конфликта нецензурно выражался и избил главного врача НИИ.