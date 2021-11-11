Причиной жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае стал отказ систем вертолета

ТАСС, 11 ноября. Причиной жесткой посадки вертолета Ми-8 на севере Красноярского края стал отказ систем воздушного судна. При посадке вертолет получил повреждения хвостовой балки, фюзеляжа и подвесного оборудования, сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"11 ноября 2021 года около 12:00 местного времени вертолет Ми-8 АМТ авиакомпании "Норильск-Авиа", выполнявший рейс по маршруту Игарка - Светлогорск, совершил жесткую посадку в районе аэродрома Светлогорск (Красноярский край). По предварительной информации, причиной жесткой посадки явился отказ систем вертолета. В результате произошедшего никто не пострадал, воздушное судно получило повреждения хвостовой балки, элементов фюзеляжа, подвесного оборудования. Норильской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - сообщили в ведомстве.

Ранее в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ ТАСС сообщили, что вертолет при заходе на полосу задел кроны деревьев, в результате чего произошло падение. В СК уточнили, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта").

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку недалеко от поселка Светлогорск в Туруханском районе. На борту находились три человека, никто не пострадал.