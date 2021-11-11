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Землетрясение магнитудой 4 произошло в центре Томской области

Обращений о пострадавших и разрушениях не поступало

ТОМСК, 11 ноября. /ТАСС/. Сейсмологи зафиксировали в четверг землетрясение магнитудой 4 на территории Томской области в 205 км севернее закрытого города Северск. Об этом сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.

"Регион события: Западно-Сибирская плита 205 км на север (345) от Северска. Магнитуда: 4.0", - говорится в сообщении.

Произошло сейсмическое событие в 13:11 по местному времени (09:11 мск). Как уточнили ТАСС в МЧС по региону, в настоящее время обращений о пострадавших и разрушениях не поступало.

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