Сотрудники УФСБ на Кубани задержали экс-полицейского по подозрению в превышении полномочий

КРАСНОДАР, 11 ноября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю в четверг задержали бывшего сотрудника полиции, подозреваемого в превышении должностных полномочий и мошенничестве в рамках расследования уголовного дела, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее в регионе было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, в июле 2021 года двое оперуполномоченных полиции в Геленджике преградили дорогу автомобилю, где ехали два представителя строительной компании, одного из них вывели из машины, применили физическую силу и спецсредства, хотя тот не сопротивлялся. Затем мужчин доставили в отдел полиции и требовали с них 1,7 млн рублей, угрожая наступлением негативных последствий, один из мужчин отдал деньги, они были отпущены, сотрудники скрылись и были объявлены в федеральный розыск.

"Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники краевого управления ФСБ России. Благодаря грамотно спланированным и проведенным следователя территориального следственного отдела СКР по краю следственным действиям место нахождения второго скрывшегося от органов следствия фигуранта было установлено, и сегодня он был задержан сотрудниками УФСБ РФ по краю", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в рамках расследования дела также установлена причастность к совершению преступления еще двух сотрудников полиции, прикомандированных в отдел МВД РФ по городу Геленджику из другого региона.