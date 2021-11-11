Суд в Коми оставил под стражей экс-зампреда правительства региона Порядина

СЫКТЫВКАР, 11 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Республики Коми оставил без изменения меру пресечения в виде ареста бывшему первому заместителю председателя правительства Коми - руководителю администрации главы региона Михаилу Порядину. Его обвиняют в хищении 85 млн рублей. Жалоба адвокатов Порядина на его арест оставлена без удовлетворения, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Рассмотрев доводы всех сторон, суд решил оставить постановление Сыктывкарского городского суда от 25 октября 2021 [о заключении Порядина под стражу] без изменения, ходатайство Порядина и его адвокатов - без удовлетворения", - объявил судья.

При этом Порядин ходатайствовал о рассмотрении жалобы без СМИ, потому что "огласка может повредить его репутации и репутации власти в Коми, которая была в период его работы в регионе". Его адвокат Алладин Рзаев это ходатайство поддержал, отметив, что огласка на начальной стадии следствия может повредить расследованию дела. Представитель прокуратуры региона, напротив, настаивал на присутствии журналистов.

Порядин и его адвокат просили суд смягчить меру пресечения, изменить ее на домашний арест, для этого в Сыктывкаре арендована квартира сроком на один год, либо отпустить под залог. "У Михаила Порядина нет имущества за границей, чтобы скрыться, нет загранпаспорта. Все документы были изъяты в ходе обысков в Москве, на даче в Подмосковье, у родственников. Считаю постановление об аресте незаконным - это только домыслы и предположения следствия", - сказал адвокат.

Прокурор отметил, что оснований для смягчения меры пресечения не имеется. "Учитывая роль Порядина в уголовном деле, род его занятий, считаю, что суд обоснованно пришел к выводу о невозможности избрания иной меры пресечения. У следствия достаточно оснований полагать, что Порядин на более мягкой мере пресечения с учетом его обширных связей может оказать воздействие на неустановленных пока следствием лиц, причастных к преступлению. Постановление Сыктывкарского суда считаю законным и обоснованным, оснований для его изменения или отмены не имеется", - отметил представитель прокуратуры.

Порядин обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере"). По версии следствия, в период с 2018 по 2020 год Порядин, действуя с группой лиц по предварительному сговору, похитил деньги, поступившие на счета благотворительного Фонда содействия развитию волонтерского движения и патриотического воспитания молодежи "Патриот", на общую сумму не менее 85 млн рублей. Порядин арестован до 23 декабря 2021 года, вину не признает.