Суд назначил четыре года колонии экс-директору НИИ травматологии в Новосибирске за хищения

НОВОСИБИРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил к четырем годам и двум месяцам колонии и штрафу в размере 620 тыс. рублей бывшего директора Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии (ННИИТО) Михаила Садового, обвиняемого в масштабных хищениях средств при закупках, сообщили в четверг в прокуратуре региона.

"Суд приговорил Садового кчетырем годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в размере 620 тыс. рублей. Суд также лишил его на два года права занимать должность, связанную с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных бюджетных учреждениях", - говорится в сообщении.

Садовой был отправлен под домашний арест 27 февраля в рамках нового уголовного дела о хищениях при госзакупках в ННИИТО. Изначально размер ущерба составлял 521 млн рублей, однако в марте 2020 года, после того как профессор пошел на сделку со следствием, сумма ущерба возросла до 1,3 млрд рублей. "В суде установлено, что в период с 2009 по 2017 год Садовой совместно с сотрудниками института и руководителями коммерческих организаций привлек подконтрольные ему фирмы, которым были созданы условия для победы на торгах, проводимых учреждением в целях закупки разного медицинского оборудования. Обвиняемый совершал фиктивные сделки купли-продажи медицинских изделий, завышая на торгах их стоимость. Часть похищенных таким способом денежных средств на сумму около 950 млн рублей Садовой и иные участники организованной группы легализовали, совершив ряд фиктивных сделок", - отметили в прокуратуре.

В рамках другого уголовного дела 17 июня 2019 года Садовой был приговорен Центральным районным судом Новосибирска к трем годам колонии общего режима за присвоение более 10 млн рублей, которые он получил путем махинаций, выписывая премии сотрудникам. Он частично признал свою вину, отметив, что финансовые вопросы решал научный консультант ННИИТО Сергей Поскочин, который скрывается за границей. 13 февраля Садовой был освобожден условно-досрочно.

Он работал в институте с 1985 года, с 2006 года - в должности директора. Около 10 лет Садовой возглавлял кафедру организации здравоохранения и общественного здоровья Новосибирского государственного медицинского университета.

Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна - крупнейшее в России многопрофильное медицинское учреждение, занимающееся лечением заболеваний в области травматологии, ортопедии, нейрохирургии.