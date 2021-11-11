Вооруженный человек напал на банк в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Вооруженный человек напал на отделение одного из банков в Екатеринбурге. В результате инцидента пострадавших нет, злоумышленник ничего не похитил, сообщил в четверг ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным местных СМИ, нападению подвергся офис банка "Ак Барс". Сотрудники нажали на тревожную кнопку, после чего злоумышленник скрылся.

"В указанное финансовое учреждение оперативно были направлены представители МВД района, города и области, а также кинолог и экспертная лаборатория ГУ МВД области. Злоумышленник ничего похитить не смог, несмотря на то, что сделал несколько выстрелов для устрашения. Пострадавших и раненых нет. В настоящее время сыщики отрабатывают на причастность к нападению на банк ранее судимых из числа недавно покинувших исправительные колонии, наркозависимых, так называемых гастролеров, лиц, склонных к такого рода противоправной деятельности", - сказал он.

Горелых добавил, что злоумышленник сделал несколько выстрелов для устрашения. Оперуполномоченные изъяли ряд вещественных доказательств. "Сотрудники полиции из следственного подразделения возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой с применением оружия либо предметов, используемых в качестве оружия", которая предусматривает до десяти лет лишения свободы", - отметил Горелых.