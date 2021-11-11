В Москве журналисту ВГТРК угрожали расправой за репортаж о кредитных мошенниках

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело будет возбуждено на неизвестного, который угрожал убийством журналисту ВГТРК, если тот выпустит репортаж про организацию, занимавшуюся кредитным мошенничеством. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Прокуроры проводили проверку организации, которая, по сообщениям граждан, занималась кредитным мошенничеством. Правоохранители взяли с собой съемочную группу ВГТРК. "После фиксации съемочной группой хода прокурорской проверки и работы прокуроров на месте журналисту поступил звонок от неизвестного мужчины, представившегося сотрудником правоохранительных органов. Неизвестный высказал журналисту угрозы жизни и здоровью, которые он осуществит в случае выпуска репортажа", - говорится в сообщении.

Журналист обратился в прокуратуру, которая отправила в следственные органы материалы о возбуждении уголовного дела по статье о препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.