В Сеуле американский дипломат скрылся от полиции после ДТП

СЕУЛ, 11 ноября. /ТАСС/. Американский дипломат попал в ДТП в Сеуле и скрылся от полиции на военной базе США. Как сообщило в четверг агентство Yonhap, он столкнулся с впереди идущим такси при смене полосы движения и покинул место происшествия.

"Мы планируем принять решение по обвинению после того, как увидим заявление американского дипломата", - сказал представитель сеульской полиции.

После ДТП водитель такси проследовал за автомобилем дипломата до американской военной базы в сеульском районе Ёнсан. Полиция также прибыла к воротам гарнизона. Дипломат, личность которого пока не установлена, отказался открывать окно своего автомобиля по запросу полиции, а также проходить тест для определения степени алкогольного опьянения.

По сведениям агентства, в машине находились еще три человека.

База США закрыта для доступа южнокорейской полиции, и подозреваемый не может быть задержан из-за дипломатической неприкосновенности. В полиции заявили, что уже отправили запрос в американское посольство с просьбой о сотрудничестве.