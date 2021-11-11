Суд вынес приговор двум жителям Омска, по чьей вине от взрыва газа пострадали пять человек

ОМСК, 11 ноября. /ТАСС/. Омский суд приговорил к двум годам колонии двух жителей Омска, по вине которых в мае 2020 года в барачном доме произошел взрыв газа, сообщила в четверг пресс-служба региональной прокуратуры. От взрыва пострадали пять человек, один из которых скончался в больнице.

"Советский районный суд г. Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей города Омска, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека"). <…> Суд назначил им наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима каждому", - говорится в сообщении.

Как уточнила пресс-служба следственного управления СК РФ по Омской области, осужденные, оказывавшие услуги по установке и подключению к отоплению газовых емкостей, вечером 30 мая 2020 года заправляли газом в пристройке дома барачного типа резервуар объемом 1,4 тыс. литров. При этом произошел взрыв газа, от которого пострадали хозяин дома, женщина с двумя детьми и один из работников. Хозяин дома скончался в больнице. Дом, в котором проживали четыре семьи, сгорел.

Следствие установило, что подсудимые не имели специального образования для работы с газовым оборудованием. Также они грубо нарушили требования промышленной безопасности, что и привело к взрыву. Мужчины свою вину не признали, обвиняя во взрыве погибшего хозяина дома.