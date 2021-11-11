В центре Токио автомобиль въехал в здание лапшичной

ТОКИО, 11 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек получили травмы в результате ДТП в одном из центральных районов Токио. Как в четверг сообщил телеканал NHK, легковой автомобиль въехал в здание лапшичной, протаранив стеклянную стену.

Один из получивших травмы находится в тяжелом состоянии, пострадавшие были доставлены в больницу. По данным полиции, за рулем автомобиля находился 80-летний водитель, который заявил, что перепутал педали газа и тормоза. На месте инцидента начато расследование.

В последние годы в Японии участились инциденты с пожилыми водителями. Местная полиция призывает в связи с этим добровольно отказываться от прав на вождение в случае неуверенности в своих силах.