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Верховный суд продлил срок ареста Фургалу и другим фигурантам дела на полгода

Дело Сергея Фургала будет слушаться в Люберецком горсуде с участием присяжных

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Верховный суд России в четверг направил в Подмосковье для рассмотрения по существу уголовное дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других фигурантов, обвиняемых в организации убийств предпринимателей. Как передает корреспондент ТАСС, дело будет слушаться с участием присяжных заседателей.

"Направить уголовное дело по подсудности в Люберецкий городской суд Московской области", - постановил суд. Тем же решением на 6 месяцев продлен арест обвиняемых и их имущества.

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