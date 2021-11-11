В Калининградской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве малолетнего

КАЛИНИНГРАД, 11 ноября. /ТАСС/. Житель Калининградской области задержан по подозрению в убийстве полуторагодовалого мальчика. Возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам в четверг представитель регионального следственного управления СК РФ Наталья Гацко.

"В настоящее время с задержанным мужчиной работают следователи регионального управления Следственного комитета. По уголовному делу [п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего"] выполняется полномасштабный комплекс следственных действий, направленных на детальное установление всех без исключения обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, ему способствовавших", - сообщила Гацко.

Вечером 10 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение от 39-летней жительницы Немана Калининградской области об исчезновении ее полуторагодовалого сына, с которым она приехала в гости к своему знакомому в поселок Тимирязево Славского района. Тело ребенка с травмами в области головы обнаружено в чердачном помещении дома, в котором проживает знакомый женщины, уточнила представитель регионального следственного управления.

По предварительным данным, в день происшествия женщина уснула в квартире подозреваемого, ее сын начал капризничать. Плач раздражал мужчину. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, он несколько раз ударил мальчика по голове. Его причастность к преступлению установили следователи регионального управления СК РФ в тесном взаимодействии с сотрудниками УУР УМВД России по Калининградской области. Ведется следствие.