Обвиняемую в неуплате 590 млн рублей налогов главу фирмы из ХМАО задержали в Сочи

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 ноября. /ТАСС/. Силовики задержали в Сочи главу нефтесервисной компании, работающей в Ханты-Мансийском автономном округе. Обвиняемая в неуплате 590 млн рублей налогов и даче взятки бывшему начальнику управления пенсионного фонда РФ в Нижневартовске в настоящее время заключена под стражу, сообщается на сайте СУ СК РФ по Югре.

Ранее она была объявлена в федеральный розыск. "В связи с сокрытием от следствия злоумышленница объявлена в международный розыск. Обвиняемая задержана в городе Сочи и заключена под стражу", - сказано в сообщении.

По данным СУ СК, ей предъявлено обвинение по п. "б" ч . 2 ст. 199 УК РФ и двух преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов и дача взятки в особо крупном размере"). Благодаря предпринятым следствием и налоговой службой мерам, 590 млн рублей налогов удалось вернуть в бюджет.

В начале марта следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника управления пенсионного фонда РФ в Нижневартовске за получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, подозреваемый в 2015 году получил 3 млн рублей взятки за снижение с 40% до 20% тарифных санкций за неуплату одной из компаний страховых взносов на сумму более 67 млн рублей. В результате компании было назначено 13 млн рублей штрафа вместо 26 млн рублей. На сайте УМВД по Югре уточняется, что взятку подозреваемый получил от гендиректора компании, занимающейся ремонтом скважин нефтедобывающих предприятий. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что в 2016 году злоумышленник получил взятку в размере более 2,4 млн рублей от гендиректора того же ООО за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия, в том числе непроведение в дальнейшем проверок в отношении юридического лица.