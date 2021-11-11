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СК проверит историю с матерью, бросившей детей в машине с дальнобойщиком в Подмосковье

В пути женщина попросила сделать остановку, после чего вышла из машины и не вернулась

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Следователи проверяют информацию о матери, оставившей двух маленьких детей в машине с дальнобойщиком в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что женщина из Иваново попросила водителя-дальнобойщика подвезти ее и двух ее детей восьми и трех лет до Орехово-Зуево. В пути женщина попросила сделать остановку, после чего вышла из машины и не вернулась.

"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения матери детей, а также причин и обстоятельств произошедшего", - сообщила Врадий.

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