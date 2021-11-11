Более 150 домов и две поликлиники в Новосибирске остались без тепла из-за аварии

НОВОСИБИРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Больше 150 домов, семь детских образовательных организаций и две поликлиники в Новосибирске отключены от теплоснабжения из-за аварии на магистральном трубопроводе, сообщается в четверг в официальном Telegram-канале Сибирской генерирующей компании, осуществляющей ремонтные работы.

"Меняем девять метров трубопровода диаметром 800 мм. В зоне отключения - 151 дом, семь детских образовательных учреждений и два медицинских. Пониженные параметры теплоснабжения жилмассивов Северо-Чемской, Затулинский, Бугринская роща", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что теплоснабжение будет восстановлено утром 12 ноября. Температура наружного воздуха в Новосибирске - ноль градусов, на улице дождь со снегом.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибири компания занимает первое место по объему установленной тепловой мощности. Холдинг работает на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, республики Хакасия, Республики Тува.