Суд в Москве арестовал преподавателя ВШЭ за сексуальное насилие над несовершеннолетними

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца преподавателя Высшей школы экономики Евгения Золина по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Золину меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Он обвиняется по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)", - сказали в суде.

Как следует из открытых данных, Золин в 2002 году стал кандидатом физико-математических наук, с 2009 года работал на кафедре математической логики и теории алгоритмов механико-математического факультета МГУ. В 2018 году стал преподавать в ВШЭ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.