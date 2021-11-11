Мосгорсуд еще на три месяца продлил арест экс-замглавы правительства Подмосковья

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Московский городской суд до 17 февраля продлил арест бывшего заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Куракина, чье уголовное дело связано с организацией незаконной вырубки леса. Как сообщил ТАСС его адвокат Игорь Трунов, который вступил в дело, экс-чиновник вину не признает, Куракин обвиняется только в получении взятки.

"Московский городской суд продлил срок меры пресечения в отношении нашего подзащитного до 17 февраля 2022 года. Вину Дмитрий Куракин не признает, - сказал защитник. - Более того, следствие не представило в суде доказательств того, что Куракину было известно о фактах противоправного поведения других обвиняемых".

По словам адвоката Игоря Трунова, его подзащитный страдает рядом хронических заболеваний, условия его содержания в СИЗО могут привести к осложнениям. "Показания свидетелей, с которыми Куракин не знаком, не содержат в себе информации о том, что им известны обстоятельства, составляющие объективную сторону преступления, когда, где, при каких обстоятельствах, от кого лично, сколько и за какие именно действия(бездействия) наш подзащитный получил взятку и получал ли он ее вообще", - уточнил собеседник агентства. "В деле 12 обвиняемых, из которых двое в розыске", - добавил он.

Зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования области Дмитрий Куракин был арестован 19 ноября прошлого года. В период инкриминируемого деяния он занимал должность директора департамента имущественных отношений Минобороны России.

По данным следствия, чтобы придать видимость законности противоправным действиям, участники преступной группы подготовили фиктивные акты лесопатологических обследований о якобы массовом повреждении и гибели лесных насаждений и необходимости в этой связи проведения сплошной санитарной вырубки леса. Следствие считает, что полученная древесина продана по заниженной цене ряду аффилированных между собой коммерческих организаций.

Куракин в ноябре 2012 года стал директором департамента имущественных отношений Минобороны РФ. В мае 2017 года был назначен вице-президентом и административным директором ПАО "Ростелеком", в сентябре 2018 года стал зампредседателя правительства Московской области - министром экологии и природопользования Московской области.