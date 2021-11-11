Пострадавшим от пожара в центре Оренбурга компенсируют ущерб на сумму 37 млн рублей

ОРЕНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство Оренбургской области выделило из регионального бюджета 37 млн рублей на компенсацию ущерба собственникам жилья, уничтоженного в результате крупного пожара в центре Оренбурга 14 августа 2021 года. Об этом сообщил журналистам в четверг исполняющий обязанности главы города Сергей Салмин.

"Выделены дополнительные средства именно в наш ЧС-фонд, чтобы мы помогли всем тем семьям, которые пострадали в том пожаре. <…> Дальше мы начнем работать с каждой семьей отдельно по реализации всех тех наших отношений, которые мы обсуждали с ними ранее, именно по возмещению тех убытков денежными средствами, которые, к большому сожалению, они понесли во время пожара", - сказал он на видео, распространенном пресс-службой мэрии, без уточнения конкретных сумм и сроков выплат.

В среду пресс-служба губернатора и правительства области сообщила, что правительство Оренбургской области выделило из регионального бюджета 37 млн рублей на выплату компенсаций собственникам жилья, уничтоженного в августе крупным пожаром в центре Оренбурга. Финансовая помощь полагается собственникам жилья по переулкам Почтовому, Мастерскому и Южному.

В жилом секторе в историческом центре Оренбурга 14 августа произошел пожар, уничтоживший и повредивший 26 жилых помещений. По данным мэрии города, из-за пожара без жилья и имущества остались 30 семей. Как ранее сообщал ТАСС, всем пострадавшим от пожара было выплачено единовременно по 10 тыс. рублей, а также по 100 тыс. рублей на одно жилое помещение. Жильцы пострадавших домов, по данным администрации города, получили помощь в восстановлении документов, им предоставлена возможность размещения в маневренном фонде.

Ситуация с выплатами осложнялась рядом факторов: утратой документов на право собственности, разногласиями собственников, а также несоответствием сведений в документах жильцов домов с данными Росреестра, отмечают в администрации Оренбурга.