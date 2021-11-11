На замначальника СвЖД по Сургутскому региону возбудили дело о злоупотреблении полномочиями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено в отношении заместителя начальника Свердловской железной дороги (СвЖД) по территориальному управлению в Сургутском регионе Вячеслава Баскала. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Возбуждено уголовное дело на замначальника Свердловской железной дороги Баскала по ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - сказал источник.

Вячеслав Баскал до Сургутского региона работал заместителем начальника СвЖД (по территориальному управлению) в Тюменском регионе. ТАСС запросил комментарий в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Баскал с 2015 года занимал должность первого заместителя главного ревизора по безопасности движения поездов СвЖД. В октябре 2018 года назначен заместителем начальника Свердловской железной дороги по территориальному управлению в Сургутском регионе.