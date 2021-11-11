Жительницу Самарской области обвинили в травмировании сына-инвалида

САМАРА, 11 ноября. /ТАСС/. Жительница поселка Уваровка в Самарской области обвиняется в причинении тяжкого вреда по неосторожности ребенку-инвалиду, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по области.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководителю регионального следственного управления тщательно изучить обстоятельства ЧП. "Следственным отделом по городу Сызрань следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы села Уваровка Сызранского района Самарской области, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности")", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС, 4 августа обвиняемая со своим малолетним сыном 2011 года рождения находилась во дворе своего дома на улице Колхозной в селе Уваровка Сызранского района Самарской области. Она занималась заготовкой корма для домашнего скота, рубила овощи ножом. В момент очередного замаха женщина по неосторожности попала ножом ребенку в глаз. После этого семья сразу обратилась к медикам.

Сейчас ребенку оказана вся необходимая помощь, его здоровью ничего не угрожает, отметили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Источник в правоохранительных органах сообщал, что семья с пятью детьми не состояла на учете, соседи характеризуют ее положительно. Пострадавший мальчик является инвалидом по глухонемоте. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками регионального ГУ МВД РФ.