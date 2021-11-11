Глава транспортной компании стал фигурантом дела о крупном ДТП с автобусом под Хабаровском

ТАСС, 11 ноября. Директор транспортной компании в Хабаровском крае стал фигурантом уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое возбудили после ДТП с автобусом в мае текущего года. В результате ДТП погибли три человека, 29 пострадали. Как сообщается на сайте СК РФ, водитель автобуса потерял управление из-за утомления, вызванного систематическим нарушением его режима.

"Завершено расследование уголовного дела по обвинению директора транспортной компании Дмитрия Погребного в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). <…> Причиной аварии явилось нахождение водителя в состоянии утомления, вызванного систематическим нарушением его режима труда и отдыха со стороны работодателя", - сказано в сообщении.

В рамках расследования для обеспечения возмещения ущерба, причиненного пострадавшим, следствием наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 90 млн рублей. Дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее судом было рассмотрено дело в отношении водителя автобуса Виктора Днепровского. Он признан виновным в нарушении ПДД, которое повлекло смерть двух и более лиц, ему назначено наказание в виде лишения свободы. К уголовной ответственности также привлечен инспектор автонадзора Розвезев Владимир, которому инкриминируется халатность при проверке деятельности фирмы. В СК добавили, что в настоящее время по этому уголовному делу следственные действия завершены, обвиняемый и его защитник знакомятся с материалами дела.

По данным следствия, 1 мая 2021 года работавший в компании Погребного водитель Виктор Днепровский, управляя автобусом и двигаясь из города Хабаровска в направлении города Советская Гавань, потерял управление и выехал на обочину, что повлекло опрокидывание транспортного средства. В результате происшествия погибли три человека, 29 пассажирам причинены травмы различной степени тяжести.